В Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад в честь празднования дня Военно-Морского флота. Парад принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

«История России нер­азрывно связана с по­бедами ее отважного, неустрашимого Военн­о-Морского флота. Вы­сокий статус страны как мощной морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей», — сказал он в своем выступлении.

Путин отметил храбрость российских моряков, а также их вклад в победу в Великой Отечественной войне.

В Главном штабе Военно-Морского флота «Известиям» сообщили, что подготовка к запланированным мероприятиями в честь дня ВМФ велась с начала нынешнего года. Сам парад был поделен на две части: первая прошла в Кронштадте, где были продемонстрированы крупногабаритные корабли, вторая — на Неве, в районе Адмиралтейской набережной, где были преимущественно представлены небольшие противодиверсионные, десантные и ракетные катера.

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«Фл­от и преданность Отечеству — неразделимы»