Добыча газа в РФ до 2022 года будет расти примерно на 1,5% в год за счет запуска российско-китайского газопровода «Сила Сибири» и проектов по сжижению газа (СПГ) на Ямале, сообщили «Известиям» в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

«Россия как второй по величине в мире крупнейший производитель газа имеет обильные, не вовлеченные в добычу запасы на полуострове Ямал — страна получит в среднем 1,5% роста газодобычи в год до 2022 года», — сообщил представитель агентства.

В прошлом году объем добычи газа составил 640,2 млрд кубометров, а в текущем ожидается на уровне 649,8 млрд кубометров. В ведомстве полагают, что показатель 2018 года может возрасти до 659,5 млрд кубометров и так далее.

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Россию ждет рост газовой добычи