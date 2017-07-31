Правительственные войска Сирии близки к победе над группировкой ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ. — Ред.). Им удалось войти на территорию провинции Дейр-эз-Зор, в которой находится последний крупный оплот террористичеой организации.

Как сообщили «Известиям» источники в армии страны, сирийские войска вошли провинцию со стороны Ракки.

«Сейчас правительственные войска находятся в 50–60 км от одноименного административного центра (Дейр-эз-Зор. — Ред.)», — сказал один из собеседников издания.

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ИГИЛ в шаге от поражения