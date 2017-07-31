Число молодых людей на Украине, желающих получить высшее образование в РФ, выросло более чем на треть в 2017 году по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Россотрудничества.

По словам представителя ведомства, знакомого с процессом отбора абитуриентов, на 2017/18 учебный год заявки на бюджетные места в российских вузах, выделенных для граждан Украины по линии Россотрудничества, подали 1328 человек, хотя в прошлом году этот показатель составлял 889 человек. В связи с ростом спроса в будущем учебном году Россотрудничество выделит еще 50 квот в дополнение к уже существующим 474 местам.

«Когда власти в Киеве целенаправленно формируют в украинском обществе негативный образ России, молодежь, по идее, должна отвернуться. Однако, как показывает статистика, интерес к российскому образованию не только не падает, но, напротив, растет», — отметил источник.

Кроме того, другой источник в дипломатических кругах пояснил «Известиям», что сейчас доля украинских выпускников, которые после окончания учебы возвращаются домой, составляет 10–15%, хотя еще в 2013 году на родину возвращались более 25%.

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