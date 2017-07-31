РКН запретил сбор данных о пользователях «ВКонтакте» третьим лицам
Роскомнадзор запретил собирать открытую личную информацию о пользователях социальной сети «ВКонтакте» третьим лицам. Об этом говорится в разъяснении ведомства (есть в распоряжении «Известий»), направленного в адрес одной из компаний., которая занимается сбором таких данных.
Информация была подтверждена в Роскомнадзоре, а также в ведомстве пояснили, что пользователи социальной сети дают соглашение исключительно на доступ к личной информации, размещенной на персональной странице, однако это не является согласием на сбор, обработку и передачу этих данных третьим лицам.
Стоит отметить, что обработка такой информации возможна только с разрешения субъекта, разместившего персональные данные, согласно законодательству Российской Федерации.
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