Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий требование прокатного удостоверения для некоммерческого показа отечественных фильмов, перешедших в общественное достояние. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как указано в документе, фильмы, которые были созданы на территории, относившейся к Российской империи или СССР, а также на территории современной РФ, смогут без удостоверения показывать в музеях, выставочных залах, библиотеках и других учреждениях культуры, а также в архивах, научных или образовательных организациях.

Кроме того, удостоверение не будет требоваться для показа лент на кинофестивале продолжительностью не более 10 дней, проводимом на территории РФ, если эта кинокартина демонстрируется на смотре не позднее одного календарного года после ее выхода. Фильмы без прокатного удостоверения также будут транслировать по эфирному, кабельному, спутниковому ТВ.