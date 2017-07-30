Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием известного американского актера, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, обыграв его знаменитую фразу из фильма о терминаторе I’ll be back («Я вернусь»). Поздравление главы правительства опубликовано на его странице в Facebook.

«Сегодня 70 лет Арнольду Шварценеггеру. Возвращайся, Арнольд! Arnold Schwarzenegger turns 70 today. Hope you’ll be back, Arnold!», — написал Дмитрий Медведев.

К поздравлению премьер прикрепил фотографию 2010 года, которая была сделана во время его второй встречи с Арнольдом Шварценеггером в подмосковной резиденции Горки. До этого действующий на тот момент губернатор Калифорнии и глава российского правительства виделись в том же году в Кремниевой долине, где Арнольд Шварценеггер и пообещал вернуться.