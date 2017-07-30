Число американских дипломатов в России сократится до 455 человек, заявил президент России Владимир Путин в интервью, опубликованном на сайте «Вести.ру».

Таким образом, и в российской дипмиссии в США, и в американской дипмиссии в РФ будет одинаковое количество человек.

По словам президента, такое сокращение персонала весьма чувствительно для дипломатического ведомства.

«<…> тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно», — сказал Путин в интервью.

Напомним, ранее сенат и палата представителей США практически единогласно одобрили законопроект о расширении санкций в отношении России. В настоящий момент документ находится на рассмотрении президента США Дональда Трампа.