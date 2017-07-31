Уровень конкуренции на губернаторских выборах уменьшается на этапе «внутриэлитного торга» - стадии определения кандидатов. Такое утверждение содержится в последнем докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, экспертная площадка администрации президента) "О конкуренции в ходе выборов глав субъектов РФ" (есть в распоряжении «Известий»). Аналитики ЭИСИ полагают, что структура политической конкуренции не определяется числом строчек в бюллетене в день голосования, поэтому следует рассматривать четыре стадии конкуренции: за президентское доверие, за формирование предвыборных коалиций, за поддержку муниципальных депутатов и за избирателя.

Анализируя статистику по 16 субъектам РФ, которые будут выбирать глав регионов 10 сентября этого года, авторы доклада констатируют: конкуренция на этапе голосования в этих субъектах никогда не была высокой. Так, в истории выборов Мордовии, Удмуртии, Белгородской, Новгородской, Саратовской, Томской и Ярославской областей никогда не было второго тура, а в Бурятии и Карелии он проводился всего по одному разу - в 1990-х годах.

В ряде регионов однотуровые выборы сопровождались большим разрывом между лидером и вторым по результату кандидатом.

- У нас сложилось мифологическое представление о ярких, запоминающихся губернаторских кампаниях в конце 1990-х – начале нулевых, - заметил член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов, комментируя доклад для «Известий». – В реальности очень многие из них были унылыми.

Действующая институциональная модель губернаторских выборов сложилась в 2012 году, когда была восстановлена прямая выборность глав регионов, отмечается в тексте доклада. Эта модель, по мысли авторов, предусматривает четыре фильтра: «президентский» – отбор кандидатов на пост врио глав субъектов; «фильтр региональной элиты» – формирование коалиций и элитного консенсуса по политической конфигурации выборов; «муниципальный фильтр» – борьба за поддержку муниципальных депутатов; и, наконец, «электоральный фильтр» – борьба за голоса избирателей.

Руководитель региональных программ ЭИСИ Андрей Колядин в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что с 2012 года электоральная история губернаторских выборов была в целом предсказуема.

- За последние годы, когда был введен муниципальный фильтр, история выборов была вполне ровная. С неожиданностями, как в Иркутской области. С жесткой борьбой, как в Тверской. Но и ни один кандидат за последние пять лет не был безальтернативен, - сказал он.

Глеб Кузнецов отметил, что аналогичная схема «четырех фильтров» существовала и прежде, но в зависимости от действующего законодательства тот или иной фильтр приобретал большее значение по сравнению с остальными. Например, до отмены прямых выборов губернаторов решающим мог быть «электоральный фильтр», а после – «президентский». Его значение не утрачено и сейчас, подчеркнул Глеб Кузнецов.

- Главное в этом электоральном цикле – принятие новых кадровых решений, - пояснил он. – 11 новых врио глав регионов – это неслыханное обновление региональных руководителей, такого не было с 1990-х годов. Это накладывает отпечаток на действия оппозиции: если при конкуренции со «старым» губернатором оппозиционеры могут говорить избирателям, что президент «не знает» о деятельности «плохого» начальника, президенту просто «не докладывают», то теперь этот аргумент потерял всякий смысл: действующие врио – это осознанный выбор главы государства, именно поэтому с ними будет нелегко конкурировать.

На заинтересованность оппозиции в выборах влияет и такой фактор, как отсутствие близости думских выборов. В 2015 году многие партии использовали последнюю кампанию перед выборами-2016 как плацдарм для парламентской - сейчас это неактуально. Поэтому, например, «Справедливая Россия» выдвинула своих кандидатов только в 10 регионах из 16, отмечается в тексте доклада.

Там же, где ожидается локальная кампания, интересующая ключевых игроков «на перспективу», складывается конкурентная среда.

Наиболее конфликтные ситуации на стадии выдвижения отмечаются в регионах, где оппозиционные кандидаты не имеют существенных шансов на успех, но заинтересованы в борьбе за электорат в преддверии местных выборов в 2017 и 2018 годах (например, главы Екатеринбурга, Народного Хурала Республики Бурятия, выборы депутатов муниципалитета Ярославля и Ярославской областной Думы, Кировской городской Думы), подчеркнули авторы доклада.

Иногда отказ оппозиции от участия в выборах связан с внутриэлитными договоренностями (фильтр региональной элиты). Так, в Марий Эл местное отделение КПРФ не стало выдвигать своего кандидата и поддержало на выборах Александра Евстифеева, несмотря на рекомендации президиума КПРФ.

В целом активный торг элит в регионах ведется, как правило, по трем ключевым направлениям: торг за выдвижение единого кандидата от оппозиции; торг за невыдвижение сильного кандидата от оппозиции; торг за партийное выдвижение, отмечается в докладе.

- Именно на стадии внутриэлитного предвыборного торга происходит наибольшее снижение конкуренции, - подчеркивают эксперты ЭИСИ.

Например, в 2017 году за выдвижение единого оппозиционного кандидата “торговались” в Свердловской области "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ: рассматривалась кандидатура эсера Александра Буркова, который в итоге не пошел на выборы. В Ярославской области не состоялось выдвижение Анатолия Грешневикова, который также рассматривался в качестве единого кандидата от оппозиции. «Торгом за невыдвижение» считают эксперты и заявление об участии в выборах губернатора Свердловской области Евгения Ройзмана, который не провел переговоров о выдвижении с областным отделением «Яблока» и попытался выдвинуться не по уставу через центральное бюро партии. По мнению авторов доклада, Евгений Ройзман «предпринял все правовые меры для непопадания в бюллетень», что гарантировало ему имидж оппозиционера и сбережение ресурсов.

Аналитики также отмечают, что в будущем муниципальный фильтр, скорее всего, будет нуждаться в коррекции.

- Это нужно менять, но сначала необходимо оценить, какие губернаторские выборы нам нужны, какие задачи будут решаться в процессе этих выборов, - сказал Глеб Кузнецов. – После единого дня голосования, думаю, политический класс вернется к обсуждению этой темы.

Конкуренцию на этапе электорального фильтра аналитики обещают еще раз проанализировать осенью, по итогам выборов губернаторов.