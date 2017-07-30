Россия уважает президента США Дональда Трампа как лидера супердержавы, однако видит опасность в использовании темы Москвы как инструмента войны против действующего главы Соединенных Штатов. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу ABC.

«Мы уважаем президента Трампа как лидера нации, которая достаточно супердержавная во многих смыслах», — заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Сергей Рябков подчеркнул, что к использованию темы России в борьбе с действующим американским лидером ведут те, «кто все еще не может жить с идеей, что они и их кандидаты потерпели неудачу на последних выборах». При этом замглавы МИД РФ отметил опасность событий, которые развиваются вокруг этого вопроса.

В Москве неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений Дональда Трампа и его команды в связях с РФ, которые регулярно появляются в американских СМИ.