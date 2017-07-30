Авиакомпании получили право взимать плату за багаж по невозвратным билетам. Соответствующий закон подписал сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, в невозвратном тарифе может быть не предусмотрена возможность провоза багажа весом минимум 10 кг. Такое право сохраняется при покупке возвратных билетов.

В документе также предусмотрена установка перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади. Ее размеры не должны мешать ее размещению в салоне самолета.

Закон вступит в силу через два месяца (60 дней) после его опубликования.