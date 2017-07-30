Авиакомпании смогут взимать плату за багаж по невозвратным билетам
Авиакомпании получили право взимать плату за багаж по невозвратным билетам. Соответствующий закон подписал сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту закона, в невозвратном тарифе может быть не предусмотрена возможность провоза багажа весом минимум 10 кг. Такое право сохраняется при покупке возвратных билетов.
В документе также предусмотрена установка перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади. Ее размеры не должны мешать ее размещению в салоне самолета.
Закон вступит в силу через два месяца (60 дней) после его опубликования.