Свыше 16 тыс. жителей Кировской и Костромской областей остались электроснабжения из-за ухудшения погодных условий. О перебоях в подаче электроэнергии сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Аварийные отключения в распределительных сетях под Кировом начались с 18.45 в воскресенья в результате дождя и грозы. В результате без электричества осталось 7,4 тыс. бытовых потребителей Кировской области и 9 тыс. — в Костромской области.

Сейчас в регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов.