Президент России Владимир Путин подписал закон о садоводческих и огороднических товариществах, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, сокращено число организационно правовых форм, из которых останутся только две — садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество.

Граждане смогут размещать исключительно хозяйственные постройки на своем земельном участке. В частности, было введено новое понятие — садовый дом. «Садовым домом» является здание, предназначенное для сезонного использования. Оно также может быть признано жилым домом.

Были изменены также принципы расчета взносов в товариществом.