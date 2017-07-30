Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские подводные лодки при необходимости готовы «поразить любую цель из любой точки всех океанов мира». Об этом он написал в своем поздравлении с Днем Военно-морского флота (ВМФ), опубликованном в Instagram.

«Наши атомные подводные лодки готовы в случае необходимости поразить любую цель из любой точки всех океанов мира», – написал он.

Также Кадыров отметил, что День ВМФ – это праздник многих тысяч мужественных матросов, мичманов, офицеров, которые в любое время года и при любой погоде несут нелёгкую службу на просторах Мирового океана. Глава Чечни напомнил, что российский флот имеет славную историю.

Кадыров также напомнил, что российский флот находится не только на территории нашей станы, но и в Сирии, где борется с террористами ИГ (организация запрещена в России).