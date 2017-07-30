Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков сообщил, что власти республики планируют подписать с Россией соглашение о взаимном признании виз до конца 2017 года. Об этом глава белорусского правительства рассказал в интервью телеканалу «ОНТ».

«Двумя странами сформированы рабочие группы, которые будут работать над соглашением о взаимном признании виз, и это соглашение мы должны подписать до конца года», — пояснил Андрей Кобяков.

Кроме того, белорусский премьер сообщил, что на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым подробно обсуждался вопрос перевода белорусских рейсов в аэропортах России в международные терминалы.

«Найдены принципиальные решения о том, как сделать так, чтобы вопросы пересечения гражданами двух государств — России и Белоруссии — белорусско-российской границы были максимально комфортными», — подчеркнул премьер-министр, отметив, что стороны рассматривают возвращение к тому состоянию, которое было раньше.