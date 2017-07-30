Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен недалеко от своего дома в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс, штат Калифорния.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, на похороны пришли несколько сотен человек. Все гости имели на руке браслет, подобный тем, которые выдавали для прохода на концерты легендарной группы.

Беннингтон был найден повешенным 20 июля в своем доме в Калифорнии. Ему был 41 год, у певца остались шестеро детей.