Киев сможет начать процесс экстрадиции бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на родину, как только он вернется на Украину.

Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» заявила глава минюста Грузии Тея Цулукиани.

«Это (экстрадиция Саакашвили) правовой и следственно-прокурорский процесс», — отметила министр.

Цулукиани напомнила, что грузинская сторона еще в 2014 и 2015 годах требовала от Киева выдачи Саакашвили по четырем уголовным делам, среди которых избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата 9 млн лари (более $3,7 млн), разгон мирного митинга в ноябре 2007 года и дело разгрома телекомпании «Имеди».

По словам министра, тогда Киев отказал, заявив, что «это преследование не является только лишь правовым», передает «Интерфакс».

«Видимо, сегодня они изменили позицию. Как только Саакашвили вернется на Украину, Киев сможет начать процесс экстрадиции», — сказала Цулукиани.