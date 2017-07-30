На одной из дач в Углегорске Сахалинской области убили медведя. Это второй случай отстрела животных с начала года, передает ИА SakhalinMedia. Охотникам пришлось застрелить хищника, который наводил страх на местных жителей. Экстренные меры были приняты, когда люди увидели непрошеного гостя прямо на дачных участках.

Однако жалобы не прекратились. Медведя заметили в нижней части Шахтерска, его следы видели в районе так называемого Татарского аула и на сопке — недалеко от телевышки. Возможно, животных несколько. Охотники проверяют информацию и готовятся отгонять зверей от человеческого жилья. Если не получится, то будет применено оружие, пишет газета «Углегорские новости».

Ранее четырехлетний медведь поселился за районным Домом культуры в Углегорске Сахалинской области. Следы пребывания косолапого были также замечены на городском кладбище.