Около ста человек эвакуировали из горящего жилого дома в Подмосковье
В подмосковном Ногинске пожарные эвакуировали около ста человек из-за загоревшейся крыши жилого дома.
Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
«В жилом трехэтажном доме в Ногинске горит кровля. Из дома было эвакуировано около 100 человек, из них 10 — дети», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
В МЧС также уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет. В настоящий момент на месте работают спасатели, идет проливка здания.