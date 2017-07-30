Американские хакеры за 90 минут взломали использующиеся в США машины для подсчета голосов на выборах.

Участникам конкурса в Лас-Вегасе удалось обнаружить множество уязвимостей.

Например, в некоторые из устройств можно было внедрить вредоносный код через физические порты или незащищенное подключение к Wi-Fi, на других было установлено устаревшее программное обеспечение вроде Windows XP, сообщает издание The Hill.

Машины для подсчета голосов организаторы конкурса закупили на аукционе eBay.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы.

Москва неоднократно отвергала эти обвинения, указывая на их необоснованность и отсутствие каких-либо доказательств.