В Приморском крае в ближайшие годы появится пять хоккейных ледовых дворцов. А через три года планируется оборудовать в каждой школе спортивный клуб.

Хоккей является популярным видом спорта в регионе. Во Владивостоке тренируется клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал», сообщает ИА UssurMedia.

Что касается школьных спортклубов, то к 2020 году их должно быть почти 500 — по числу учебных заведений. В крае также действуют 65 детско-юношеских спортивных школ.

В этом году завершатся работы по реконструкции стадиона детско-юношеской спортивной школы в городе Большой Камень. Стоимость проекта — 30 млн рублей. Средства выделены из федеральной казны.