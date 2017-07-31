«Песне ты не скажешь до свиданья»: 80 лет Эдите Пьехе
31 июля народная артистка СССР празднует юбилей
Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов
Профессиональный творческий путь Эдиты Пьехи начался в 1956 году, когда был организован ансамбль «Дружба», в котором она стала вокалисткой. На фото: Эдита Пьеха выступает вместе с ансамблем
Фото: ТАСС/Валерий Генде-Роте
Певица во время записи песни Никиты Богословского «Ночь над Белградом» на московском радио 25 ноября 1963 года
Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов
Ансамбль «Дружба» и Эдита Пьеха были неразлучны на протяжении 20 лет. На фото: исполнение французской песни «Башмачки», 1965 год
Фото: ТАСС/Валерий Генде-Роте
Певица с мужем Александром Броневицким, 1965 год
Фото: ТАСС/Николай Малышев
Пьеха представляла отечественную эстраду более чем в 40 странах мира. На фото: певица во время выступления в 1978 году
Фото: ТАСС/Людмила Пахомова
Она первой из советских артистов пела в нью-йоркском Карнеги-холле и дважды выступала на сцене парижского зала «Олимпия». На фото: Пьеха на концерте в 2001 году
Фото: ТАСС/Владимир Родионов
Президент России Владимир Путин вручает певице орден «За заслуги перед Отечеством» III степени в Кремле в 2007 году
Фото: Global Look Press/Ali Magomedov
Эдита Пьеха и Валерий Леонтьев в 2008 году
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Народная артистка СССР Эдита Пьеха во время пресс-конференции на тему: «Народная артистка СССР Эдита Пьеха снова в Москве! Презентация программы «Все хиты творчества»
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