Спасатели вытащили из озера Белое на востоке столицы тонущего мужчину в сильном алкогольном опьянении, который вел себя крайне неадекватно. Как сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, сначала он мяукал и гавкал на берегу, после чего зашел в воду и начал тонуть.

«В 15.59 спасатели ПСС «Косино» подняли с поверхности воды мужчину в сильном алкогольном опьянении», — цитирует сообщение пресс-службы «РИАМО».

Позже спасателям удалось установить личность пострадавшего, им оказался мужчина 1971 года. Его передали бригаде скорой помощи, которая дежурила на пляже.