Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не полетел транзитом через Москву, поскольку «Аэрофлот» изменил время полета, сообщили в МИДе страны.

«Программа полета была определена намного раньше пятницы, и, поскольку «Аэрофлот» изменил время полета, министр Мелешкану не совершил пересадки в Москве», — сказали в дипломатическом ведомстве.

Речь идет о возвращении главы дипломатического ведомства из Астаны, где он участвовал в международной специализированной выставке «Экспо-2017», передает ТАСС.

Ранее о том, что румынский министр передумал лететь транзитом через Москву, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

В пятницу власти Румынии запретили пролет через воздушное пространство этой страны пассажирскому самолету, в котором летел Рогозин, под предлогом нахождения на борту «санкционной персоны».