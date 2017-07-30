Взрыв произошел в столице Венесуэлы Каракасе в ходе беспорядков. Несколько полицейских пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters.

Детали инцидента уточняются.

В стране в настоящий момент проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое подготовит изменения в конституцию. Оппозиция выборы не признает и требует проведения соответствующего референдума.

Протесты проходят в Венесуэле с начала апреля текущего года. По неуточненным данным, в ходе акций погибли более 110 человек.