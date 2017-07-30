Президент России Владимир Путин подписал закон о телемедицине, который предусматривает возможность выписки электронных рецептов и оказания врачебной помощи дистанционно.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, 30 июля.

Закон разрешает оказывать медпомощь с помощью консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей и пациентов между собой.

Также дистанционно можно будет выдавать рецепты на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические или психотропные вещества. Помимо этого, появляется возможность дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента после очного приема врача.