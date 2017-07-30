Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.

За выдачу членом избиркома гражданину избирательных бюллетеней, чтобы он смог проголосовать вместо другого человека или отдать голос более двух раз, либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней предлагается наказывать штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от полутора до трех лет. Также за это деяние могут грозить принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

За получение таких бюллетеней предлагается установить наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Также предусматриваются принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Если эти преступления совершены группой людей, их предлагается наказывать штрафами от 400 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период от двух до четырех лет. Также в этом случае законом предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.