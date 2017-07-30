Сотрудники приютов для животных и зоозащитники организовали в Челябинске первый фестиваль гуманного отношения к питомцам. Мероприятие состоялось 29 июля.

В программе были выставка беспородных животных, выступления дрессированных зверей. Посетители могли принять участие в конкурсах и викторинах. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

На фестиваль были приглашены эксперты, которые объяснили гостям, как правильно ухаживать за шерстью и когтями своего любимца. Дрессировщики собак проводили бесплатные консультации.