Преступник открыл стрельбу в ночном клубе немецкого Констанца после конфликта с владельцем заведения, которому он приходился зятем.

Об этом сообщает журнал Spiegel.

По словам старшего прокурора города Йоханнеса-Георга Рота, мужчину выдворили из клуба, после чего он вернулся с оружием и начал беспорядочную стрельбу. В результате стрельбы погиб один человек, трое получили тяжелые ранения.

Предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими был смертельно ранен и скончался в больнице.

Ранее полиция заявила, что преступник был выходцем из Ирака, на протяжении последних 15 лет жил в Констанце. Версию теракта следователи не рассматривали.