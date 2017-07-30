Родителям разрешили определять опекуна ребенку на случай своей смерти
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет обоим родителям в полной семье заранее назначить ребенку опекуна на случай их одновременной смерти.
Об этом сообщается в воскресенье, 30 июля, на официальном портале правовой информации.
Сейчас законодательно разрешено заранее назначать опекуна ребенку только родителям, воспитывающим детей в одиночку. До принятия закона полные семьи такое заявление составить не могли.