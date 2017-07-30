Мужчина напал на депутата движения президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» Лорьян Росси в пригороде Парижа. Об этом сообщило AFP со ссылкой на осведомленные источники.

По информации журналистов, утром в воскресенье Росси раздавала листовки на рынке в Банье, когда к ней подошел враждебно настроенный мужчина. Он раскритиковал политику страны, движение и депутатов, после чего произошла словесная перепалка. Мужчина нанес Росси удар кулаком в правый висок, а после сбежал.

В материале уточняется, что злоумышленник был задержан и сейчас находится под стражей.