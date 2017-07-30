Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании работы мессенджеров, обязывающий идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, 30 июля.

Идентификация пользователей будет проводиться с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, который будет заключаться мессенджерами с оператором связи.

При этом те мессенджеры, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами России, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно, прописано в законе.

В случае неисполнения новых требований предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджерам. Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.