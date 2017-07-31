31 июля 1956 года состоялось торжественное открытие Большой спортивной арены Центрального стадиона им. В.И. Ленина, впоследствии ставшей частью олимпийского комплекса «Лужники». В 2018-м после реконструкции на стадионе состоится матч-открытие и финал чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России. На фото: вид на арену в 1963 году