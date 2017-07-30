Российский президент Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Согласно документу, в 2018 году предельная сумма сбора не может превышать 50 рублей в сутки, после чего сумма увеличится до 100 рублей.

Соответствующий закон опубликован в воскресенье, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Все вырученные средства пойдут в бюджет региона, где проводится эксперимент. Плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, которые пребывают в регионе более суток.

Также в документе прописаны льготные категории граждан, которых освободят от уплаты налога.