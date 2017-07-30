Министерство иностранных дел Сирии обратилось в ООН в связи с гибелью мирных жителей при авиаударах коалиции во главе с США. Сирийские власти просят Совбез ООН выполнить свои обязанности и «остановить преступления», так как последний авиаудар по больнице Аиша и спортивному клубу в поселении Абукемале стал уже четвертым за последний месяц.

«МИД направляет два письма генсеку ООН и председателю Совбеза о бойнях в результате атак на Сирию международной коалиции во главе с США в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасаке», — сообщает агентство SANA.

В результате авианалета погибли, по последним данным, шесть человек. Еще десять мирных жителей ранены.

Ранее (29 июля) были совершены авиаудары по жилым домам в городе Аль-Маядин на севере Сирии, жертвами стали десять человек, в том числе пять детей. Представитель коалиции заявил, что самолеты США не наносили авиаудары в этот день, передает «РИА Новости».