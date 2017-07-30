Военнослужащий правительственной армии Сирии был убит при обстреле на востоке сирийской провинции Хомс, жертвой которого также стал журналист, сотрудничавший с RT Халид аль-Хатыб. Об этом в воскресенье сообщила руководитель подразделения телеканала на арабском языке Майя Манна.

«По нашей информации, в обстреле помимо Халида был убит солдат сирийской армии и еще трое были ранены, включая оператора, который работал с Халидом», — цитирует Майю Манна «РИА Новости».

Представитель телеканала RT также поделилась подробностями произошедшего.

«Этим утром он (Халид аль-Хатыб) направлялся вместе с солдатами сирийской армии в городок Сухна, там сейчас идут жестокие бои за освобождение города. По дороге в пригороде Хомса на конвой напали боевики ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки)», — сообщила Манна.

Официальных данных о количестве пострадавших пока нет.