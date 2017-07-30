Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит отзыв гражданства за терроризм, присяга для новых граждан и упрощенное гражданство РФ для украинцев.

Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующему закону, человек, который подал заявление с просьбой о приеме в гражданство России, обязуется соблюдать законодательство страны. Новый документ предлагает лишать гражданства за отказ соблюдать конституцию и законы страны.

Создание этого документа началось после теракта, который произошел 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Предполагаемый террорист – выходец из Киргизии Акбарджон Джалилов — имел приобретенное российское гражданство.