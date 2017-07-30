Общественники и экологи Нижнего Тагила сообщают о том, что в Черноисточинском пруду вновь вымерла рыба. Судя по снимкам интернет-сообществах города и области, масштаб проблемы достигает 1 тыс. погибших особей.

Комментариев от властей пока не поступало. Но жалобы во все инстанции уже направлены, отмечает ТагилСити.Ру.

Летом прошлого года жители районов, которые получают питьевую воду из Черноисточинского пруда, обратили внимание на ухудшение ее качества. В конце августа в водохранилище массово погибла рыба. Полиция Нижнего Тагила не нашла признаков техногенного влияния и дело возбуждать не стала, однако прокуратура признала это решение незаконным. По итогам расследования «Водоканалу-НТ» были назначены штрафы за нарушение правил водопользования.