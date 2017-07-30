Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность урегулировать долги жителей Крыма без личного общения с украинскими кредитором, через Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ).

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.

Согласно закону, должники смогут направить в фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности.

Фонд в течение пяти рабочих дней должен довести до кредитора информацию об обязанности обратиться в фонд с заявлением об урегулировании разногласий.

Закон также дает крымчанам право попросить реструктуризировать долг или предоставить отсрочку погашения задолженности. Фонд, в свою очередь, может принять решение о реструктуризации долга на срок не более 2 лет или о списании кредита.

В законе также установлены квалификационные требования к коллекторам. Также документ содержит положения о передаче ФЗВ властям Крыма.

Как сообщалось ранее, закон о порядке погашения задолженностей жителей Крыма и Севастополя перед украинскими кредитными организациями был принят Госдумой в декабре 2015 года и вступил в силу с даты опубликования.

Позже сенаторы подготовили поправки в этот закон, которые определяют порядок урегулирования долга в случае обращения заемщика в Фонд защиты вкладчиков.