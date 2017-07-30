Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, так называемых анонимайзеров. Документ был опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что для противодействия использованию на территории РФ анонимайзеров Роскомнадзор создаст и будет вести федеральный государственный реестр информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории РФ.

Популярность анонимайзеров выросла после вступления в силу антипиратского закона в 2013 году, который обязывает операторов связи блокировать доступ к пиратскому контенту или сервисам целиком по решению суда.

Закон о запрете анонимайзеров был принят Госдумой 21 июля, 25 июля его одобрил Совет Федерации.