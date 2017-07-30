Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит возможность отмены запрета на въезд в Россию для излечившихся от инфекционных заболеваний иностранцев. Документ опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, если иностранный гражданин, страдавший опасным для окружающих инфекционным заболеванием и ранее не допущенный на территорию России, докажет, что он излечился, то запрет на въезд для него может быть снят.

Закон был разработан правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 20 октября 2016 года № 20-П в связи с жалобой гражданина Республики Корея. Он принят Госдумой 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.