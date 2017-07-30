Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном страховании ответственности перевозчика (ОСГОП).

Документ уточняет порядок расторжения, изменения или прекращения договора обязательного страхования, а также случаи возврата страхователю части уплаченной страховщику страховой премии в связи с расторжением договора, передает «Интерфакс».

Закон дает страховым компаниям право отказаться от договора обязательного страхования в одностороннем порядке в случае, если страхователь задерживает уплату очередного страхового взноса в течение 30 дней.

При этом по требованию страхователя часть уплаченной страховщику премии подлежит возврату пропорционально неистекшему периоду действия договора страхования.

Такой возврат может быть осуществлен в случае прекращения страхователем деятельности по перевозкам пассажиров, а также в случае принятия решения о ликвидации или реорганизации страховщика, отзыва у него лицензии.

Закон также обязывает перевозчика проинформировать пассажира о страховой компании, с которой был заключен договор.