Для перезапуска отношений Москвы и Вашингтона необходима политическая воля.

Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью телеканалу ABC.

«Мы готовы. Мы протягиваем нашу руку. Мы надеемся, что кто-то на другой стороне, включая президента (США Дональда) Трампа, но также и другие смогут увидеть здесь шанс для другого пути», — отметил дипломат.

По его словам, «есть несколько областей, где США и Россия могут и должны работать вместе». К ним относится «нераспространение оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом, незаконная миграция, торговля людьми, изменение климата».