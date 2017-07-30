СМИ: четверо погибли при пожаре в СИЗО во Владивостоке
Четыре человека погибли при пожаре в здании СИЗО во Владивостоке. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
«После ликвидации возгорания на верхних этажах здания обнаружены тела четверых погибших», — приводит его слова «РИА Новости».
Он также уточнил, что инцидент произошел в следственном изоляторе №1 на Партизанском проспекте. По словам источника, очаг возгорания находился в бытовой комнате.
Обстоятельства и причины происшествия уточняются.