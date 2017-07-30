Бывший премьер Алжира Реда Малек скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает национальное информационное агентство APS.

Малек будет похоронен в воскресенье на кладбище Эль-Алиа в Алжире.

В 1957–1962 годах политик возглавлял официальную газету Фронта национального освобождения страны. После входил в делегацию, которая добилась подписания Эвианских соглашений с Францией. Документы положили конец Алжирской войне и ознаменовали независимость страны.

Малек за свою карьеру в том числе был послом в СССР и США и в 1993–1994 годах возглавлял правительство Алжира.