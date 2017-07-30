Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не сдаваться в стремлении отменить проект реформы здравоохранения Obamacare, введенном при предыдущей американской администрации.

«Не сдавайтесь, сенаторы-республиканцы, мир смотрит на вас: отменить и заменить... и идите до 51 голоса <…> добейтесь продаж страховок за пределами границ штатов и далее», — написал он в Twitter.

Don't give up Republican Senators, the World is watching: Repeal & Replace...and go to 51 votes (nuke option), get Cross State Lines & more. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2017

Обычно в сенате для принятия решения необходимо набрать 60 голосов из 100. Однако республиканцы могут воспользоваться так называемой возможностью nuclear option.

Запустить ее может лидер большинства в сенате — республиканец Митч Макконнелл. В таком случае для принятия решения понадобится набрать простое большинство голосов (51).

Ранее Трамп пригрозил прекратить выплату государственных субсидий страховщикам, если сенат опять не примет законопроект о реформе здравоохранения и отмене Obamacare.

Голосование по реформе здравоохранения и отмене закона «О доступном здравоохранении» проводилось в сенате 26 июля. Инициативу поддержали только 43 сенатора, остальные 57, в том числе девять республиканцев, высказались против.