Первыми в стране День ВМФ отпраздновали моряки Тихоокеанского флота. На фото: члены экипажа на борту большого ракетного катера Р-79 во время парада во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
В морском параде приняли участие более 40 боевых кораблей Тихоокеанского флота. На фото: большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов»
Фото: ТАСС/Сергей Орлов
Высадка десантно-штурмовых групп и морского десанта на бронетранспортерах с большого десантного корабля «Пересвет». Производилась высадка на водную станцию ТОФ при огневой поддержке противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц во время выступления на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» во Владивостоке
Фото: ТАСС/Сергей Орлов
Дизельная подводная лодка класса «Варшавянка»
Фото: ТАСС/Сергей Орлов
«Вальс буксиров», во время которого буксиры выполняли маневрирование под музыку
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Военнослужащий на Графской пристани во время празднования Дня ВМФ в Севастополе
Фото: РИА Новости/Василий Батанов
Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота России в Севастополе
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Учебный трехмачтовый фрегат «Херсонес» и дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол» во время парада в Севастополе
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Военнослужащие на параде в Севастополе
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В Кронштадте по традиции проходят масштабные праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ . На фото: музыкант во время парада
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Малый противолодочный корабль Военно-морских сил России «Казанец» во время парада в Кронштадте
Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
Командир Новороссийской военно-морской базы, капитан 1 ранга Олег Шастов, во время торжественных мероприятий в Новороссийске
Фото: ТАСС/Сергей Орлов
Парадный строй кораблей Тихоокеанского флота во время салюта в акватории Амурского залива во Владивостоке
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