Полицейский спецназ и бойцы Росгвардии нашли девочку, потерявшуюся в красноярской тайге 25 июля. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы регионального главка МВД Владимира Юрченко.

«Около часа назад опергруппа бойцов спецотряда полиции «Гром» и ОМОНа Росгвардии, заброшенная ранее в тайгу, обнаружила девочку живой в таежной местности. Всё это время она питалась ягодами, по ее словам», — цитирует агентство Юрченко.

На данный момент решается вопрос о перевозке ребенка в Красноярск для осмотра медиками.

Ранее мама ребенка обратилась в дежурную часть с заявлением о пропаже ребенка в тайге в Тюхтетском районе, где они собирали ягоды. В поисках 14-летней девочки участвовали специально созданные группы, сформированные из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, наружных нарядов ДПС и ППС, а также местных жителей. В поисках использовались беспилотники с тепловизорами.