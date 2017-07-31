Граждане все чаще отмечают улучшение экологической обстановки, свидетельствуют данные ВЦИОМ. 50% опрошенных уже сейчас называют ситуацию «благополучной» — в 2009 году таких было только 38%. Негативные экологические прогнозы на будущее сохраняются, однако россияне стали осознаннее подходить к проблемам в этой сфере. Эксперты полагают, что с ростом благосостояния граждан, их правовой грамотности и интереса к общественно-политической жизни забота об экологии становится трендом.

Экологическую обстановку в своих городах россияне стали оценивать лучше. В 2017 году 50% респондентов назвали ее благополучной. В 2009 году так полагали 39%, в 2010 — 38%. Кроме того, уменьшилось и число тех, кто негативно оценивает экологию в месте своего проживания — сейчас таких 47%. В 2009 году их было 58%, еще больше — 60% — в 2010 году.

За последние пять лет 24% россиян заметили положительные изменения в экологической ситуации. По мнению 35% жителей РФ, она «скорее ухудшилась». Большинство респондентов — 39% — полагают, что за это время ничего не изменилось. Однако по сравнению с 2009 годом социологи отмечают позитивную динамику: восемь лет назад улучшение отмечали всего 10% россиян, 41% опрошенных говорили об ухудшении экологической обстановки и 43% утверждали, что все осталось по-прежнему.

Неблагоприятную экологическую обстановку россияне определяют в первую очередь по загрязнению водоемов (37%) и загазованности воздуха (36%). Также плохими сигналами для экологии респонденты считают испорченную питьевую воду (22%), проблемы со здоровьем (22%), исчезновение зеленых зон (20%) и антисанитарное состояние территорий (19%). 7% россиян оценили бы экологию со знаком минус в случае кислотных дождей и повышения норм радиации.

При этом 18% респондентов никаких ухудшений в месте своего проживания не заметили, «состояние окружающей среды там остается стабильным».

Экологическая обстановка в ближайшие два-три года не изменится, уверены 48% россиян. Однако в 2017 году больше сограждан поверили в изменения к лучшему — так ответили 17% респондентов (в 2009 их было 8%).

Отвечать за состояние экологии должны сами граждане и местная власть — оба варианта набрали одинаковое количество ответов — 25%. Среди других ответственных лиц россияне назвали региональное руководство в лице губернатора, глав администраций и региона (23%). 10% жителей РФ полагают, что состояние экологии — обязательство федеральной власти и правительства в целом. Минприроды, экологическая полиция и МЧС ответственны в меньшей степени, считают 8% респондентов. Еще меньше — 2% — полагают, что надо спрашивать с профильных общественных организаций.

О том, что 2017 год объявлен Годом экологии в России, знают только 26% опрошенных. 46% об этом не слышали. 9% думают, что объявлен Год физкультуры и спорта, 6% и вовсе перепутали этот год с предыдущим, заявив, что в стране идет Год российского кино.

Мнение экспертов

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб отмечает, что экологическая обстановка не вызывает острого беспокойства у россиян: они уже видят положительные изменения.

— Примечательно, что проблемы окружающей среды воспринимаются прежде всего как тематика «местного уровня». С одной стороны, этот факт свидетельствует о том, что к федеральным властям по этому вопросу особых претензий нет. С другой — подсказывает властям регионов и муниципалитетам сферу, улучшения в которой способны именно им принести политические дивиденды, — полагает социолог.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев отметил, что за последние 10 лет внимание общества и государства к проблемам экологии многократно увеличилось. По мере роста благосостояния граждан, правовой грамотности и их интереса к общественно-политической жизни, экология стала трендом.

— Несколько лет назад отсутствие мусорных контейнеров в небольших селениях воспринималось как данность, а раздельный сбор мусора с последующей переработкой считался диковинкой. Все изменилось. И если раньше нерадивые чиновники и бизнесмены могли вырубить лес рядом с населенным пунктом и застроить его коттеджами, то теперь это сделать непросто — есть активные граждане и интернет-технологии, позволяющие вести эффективный общественный контроль, — пояснил эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 21 и 22 июля 2017 года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. человек. Социологи общались с респондентами по телефону, а с 2005 по 2010 год — на дому.