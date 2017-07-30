Кандидат в Конституционную ассамблею страны юрист Хосе Феликс Пинеда был убит в своем доме.

Об этом заявила генпрокуратура республики.

«Группа людей ворвалась в дом жертвы, расположенный в секторе Брисас-дель-Сур-Трес, и выстрелила в него несколько раз», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что сейчас в Венесуэле проходят выборы в Конституционную ассамблею, которая должна внести изменения в основной закон. Указ о ее формировании издал президент страны Николас Мадуро, и это привело к новым вспышкам насилия в стране.

Оппозиция, которой принадлежит большинство в парламенте страны, считает действия президента, в том числе и попытки изменить конституцию, противозаконными.

С 1 апреля в стране погибли 110 человек, тысячи были ранены или арестованы полицией.